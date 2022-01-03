Тухель прокомментировал ничью с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в 21-м туре чемпионата Англии отметил, что команда великолепно отреагировала на пропущенные мячи.

«Мы великолепно отреагировали на пропущенные мячи, но дело не только в этом. Мы очень сильно начали встречу, и от этого принять счет 0:2 к середине первого тайма было еще сложнее. У нас было ощущение, что это мы должны были выигрывать в два мяча.

Нас наказали за две или три серьезных ошибки в самом начале встречи. Уступая в два мяча, мы могли бы сдаться и принять, что сегодня просто не наш день, но мои игроки не позволили себе этого и смогли вернуться в игру, продемонстрировав невероятное отношение к делу.

Что может быть сложнее, чем отыграться со счета 0:2 у «Ливерпуля»? Это был большой матч против топ-соперника, полный энергии и великолепных индивидуальных выступлений", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.