Тухель прокомментировал ничью с «Ливерпулем»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в 21-м туре чемпионата Англии отметил, что команда великолепно отреагировала на пропущенные мячи.
«Мы великолепно отреагировали на пропущенные мячи, но дело не только в этом. Мы очень сильно начали встречу, и от этого принять счет 0:2 к середине первого тайма было еще сложнее. У нас было ощущение, что это мы должны были выигрывать в два мяча.
Нас наказали за две или три серьезных ошибки в самом начале встречи. Уступая в два мяча, мы могли бы сдаться и принять, что сегодня просто не наш день, но мои игроки не позволили себе этого и смогли вернуться в игру, продемонстрировав невероятное отношение к делу.
Что может быть сложнее, чем отыграться со счета 0:2 у «Ливерпуля»? Это был большой матч против топ-соперника, полный энергии и великолепных индивидуальных выступлений", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.
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Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/01/02/tuchel-reaction-to-liverpool-game
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