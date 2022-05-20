Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Лестером» (1:1) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Мы были лучше соперника и заслужили победу. Сделали все, что должны были, и заработали одно очко. Мы не позволили «Лестеру» ничего создать, но при этом были наказаны единственным ударом из-за пределов штрафной.

Мы создали достаточно для победы, не позволили сопернику использовать переходные стадии для атак или редкие полумоменты, в связи с чем я полностью доволен показанной игрой. Мы не добились того результата, которого заслуживали, но в целом справились со своей задачей», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.