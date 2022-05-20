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Тухель — о ничьей с «Лестером»: «Мы создали достаточно для победы»

Тухель прокомментировал ничью с «Лестером»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Лестером» (1:1) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Мы были лучше соперника и заслужили победу. Сделали все, что должны были, и заработали одно очко. Мы не позволили «Лестеру» ничего создать, но при этом были наказаны единственным ударом из-за пределов штрафной.

Мы создали достаточно для победы, не позволили сопернику использовать переходные стадии для атак или редкие полумоменты, в связи с чем я полностью доволен показанной игрой. Мы не добились того результата, которого заслуживали, но в целом справились со своей задачей», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/05/19/tuchel-reacts-to-leicester-draw
Футбол
ФК Лестер
ФК Челси
Томас Тухель
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3
 Челси 37 20 11 6 74-32 71
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
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 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
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 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
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 Лестер 37 13 10 14 58-58 49
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 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
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 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
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 - : -
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 - : -
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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 - : -
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