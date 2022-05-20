Мэддисон доволен своим сезоном в составе «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии. Также он подвел итоги сезона.

«Челси» доминировал, но не причинял нам особых проблем. Не могу вспомнить их явные моменты, которые были. Вся опасность заключалась в контратаках.

Я горжусь своим сезоном. Первые восемь матчей я начал немного медленно, а сегодня была уже моя 51-я или 52-я игра, это много, но я счастлив. Надеюсь, мы сможем хорошо закончить сезон. Нам не за что будет бороться, но важно показать свой профессионализм. Мы команда, которая делает все возможное до конца ради фанатов», — цитирует BBC Мэддисона.