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Сегодня, 02:14

Тухель: «Канте наш ключевой игрок, и он должен быть на поле»

Тухель сравнил Канте с ван Дейком и де Брейне
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «Лестером» (1:1) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии отметил важность полузащитника Н'Голо Канте.

«Он наш ключевой игрок, и он нужен нам на поле. Он сыграл лишь в 40 процентах матчей, и можно считать чудом, что нам удалось финишировать на третьем месте, поскольку он наш Салах, наш ван Дейк, наш де Брейне. Он делает разницу на поле, поэтому, когда он пропускает так много, это становится проблемой. Я видел, какие трудности испытывал «Ливерпуль» без ван Дейка в прошлом сезоне. Н'Голо наш ключевой игрок, и он должен быть на поле».

«Челси» набрал 71 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Лестера» 49 очков и 9-я позиция.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/05/19/tuchel-reacts-to-leicester-draw
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 37 20 11 6 74-32 71
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Лестер 37 13 10 14 58-58 49
10
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Астон Вилла 37 13 6 18 50-51 45
14
 Кр. Пэлас 37 10 15 12 49-46 45
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 37 11 6 20 42-61 39
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 37 7 14 16 33-51 35
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 - : -
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 - : -
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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