Тухель: «Канте наш ключевой игрок, и он должен быть на поле»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «Лестером» (1:1) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии отметил важность полузащитника Н'Голо Канте.

«Он наш ключевой игрок, и он нужен нам на поле. Он сыграл лишь в 40 процентах матчей, и можно считать чудом, что нам удалось финишировать на третьем месте, поскольку он наш Салах, наш ван Дейк, наш де Брейне. Он делает разницу на поле, поэтому, когда он пропускает так много, это становится проблемой. Я видел, какие трудности испытывал «Ливерпуль» без ван Дейка в прошлом сезоне. Н'Голо наш ключевой игрок, и он должен быть на поле».

«Челси» набрал 71 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Лестера» 49 очков и 9-я позиция.