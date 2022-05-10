Тухель получит поддержку от новых владельцев «Челси»

Совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, входящий в состав новой группы владельцев «Челси», проведет переговоры с председателем совета директоров лондонского клуба Брюсом Баком и директором Мариной Грановской, сообщает The Telegraph.

По информации источника, на предстоящих переговорах будет обсуждаться будущее менеджеров в «Челси».

Напомним, что Боэли посетил матч 35-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» — «Вулверхэмптоном» (2:2), где сидел рядом с Баком, который, как ожидается, останется в лондонском клубе на время переходного периода.

Также отмечается, что в «Челси» может остаться Грановская. Отмечается, что Грановская, Бак и Боэли вместе с другими членами консорциума посетят финал Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль».

При этом нынешний главный тренер «Челси» Томас Тухель не планирует уходить из лондонского клуба, но предпочел бы работать с Грановской и Петром Чехом. Ожидается, что Боэли пообщается с тренером до того, как о покупке клуба объявят официально. Он выразит тренеру поддержку и узнает, какие позиции в составе он хотел бы усилить.

Грановская вместе с Чехом и Тухелем уже ведут работу по летним трансферам, чтобы «Челси» оказался в наилучшей позиции, когда клубу разрешат осуществлять сделки.