Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Ситуация с Роналду интересная, — приводитс слова Крауча Daily Mail. — Криштиану не станет долгосрочным решением проблем в атаке. Но место для того, кто забивает 20 мячей за сезон всегда найдется».

По мнению экс-нападающего, подписание 37-летнего португльца было отчаянным шагом руководства английского клуба с целью успокоить некоторых болельщиков.

«Роналду — феномен, но его голы уберегли «Манчестер Юнайтед» от еще большего позора, нежели подняли клуб на новый уровень», — сказал он.

В нынешнем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт форварда с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.