Стали известны условия возможного перехода Погба в «Ювентус»

Погба ради перехода в «Ювентус» придется снизить зарплату в два раза

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, для перехода в туринский клуб 29-летнему французу придется снизить зарплату примерно на 50 процентов.

Отмечается, что в английском клубе полузащитник получает около 15 миллионов евро в год, а «Ювентус» сможет предложить не более 7-8 миллиона евро в год фиксированной зарплаты, а также бонусы.

Однако в данный момент есть клубы, готовые предложить Погба зарплату выше 10 миллионов евро в год.

При этом туринский клуб интересуется полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем, который хотел бы получать около четырех миллионов евро в год. Но за трансфер 27-летнего серба туринцам придется заплатить минимум 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.