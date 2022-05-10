Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:49

Стали известны условия возможного перехода Погба в «Ювентус»

Погба ради перехода в «Ювентус» придется снизить зарплату в два раза
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, для перехода в туринский клуб 29-летнему французу придется снизить зарплату примерно на 50 процентов.

Отмечается, что в английском клубе полузащитник получает около 15 миллионов евро в год, а «Ювентус» сможет предложить не более 7-8 миллиона евро в год фиксированной зарплаты, а также бонусы.

Однако в данный момент есть клубы, готовые предложить Погба зарплату выше 10 миллионов евро в год.

При этом туринский клуб интересуется полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем, который хотел бы получать около четырех миллионов евро в год. Но за трансфер 27-летнего серба туринцам придется заплатить минимум 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.alfredopedulla.com/%EF%BB%BFil-retroscena-pogba-lofferta-juve-ha-un-limite-chiaro/
Поль Погба
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Ужас по имени «Тосно», «слив» Глушакова и начало «смуты». Вспоминаем последний полуфинал Кубка России с участием «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тухель получит поддержку от новых владельцев «Челси»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 5 3 89-21 86
2
 Ливерпуль 35 25 8 2 87-23 83
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 34 11 9 14 49-56 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 34 10 5 19 37-56 35
17
 Лидс 35 8 10 17 39-74 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 35 5 6 24 22-75 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости