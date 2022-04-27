Тухель подтвердил свое решение остаться в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил свое решение остаться в клубе на следующий сезон.

«Начиная с предсезонной подготовки к следующему сезону мы будем выкладываться по максимуму, и я буду полностью вовлечен в процесс работы с «Челси» всем сердцем и знаниями», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что 2 марта российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что намерен продать «Челси». 16 апреля сообщалось, что владельцы американского бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» отказались покупать клуб из-за протестов со стороны болельщиков.