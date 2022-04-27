Тухель: «Не думаю, что кому-то нравится решение Рюдигера уйти из «Челси», но мы должны принять это»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о решении защитника Антонио Рюдигера покинуть клуб по окончании сезона.

«Антонио оказывает очень большое влияние на «Челси». За последние полтора года нашей совместной работы он всегда помогал нам сохранять уверенность в раздевалке, у него уникальный характер, он — агрессивный лидер, он готов выйти на поле в 90 процентов случаев и всегда показывает невероятный уровень. Иногда он уводит фокус на себя, берет на себя ответственность. Не думаю, что кому-то нравится решение о его уходе, но мы должны принять это», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

Ранее Тухель подтвердил, что Рюдигер уйдет из «Челси» на правах свободного агента после завершения сезона-2021/22. Сообщалось, что 29-летний немец может продолжить карьеру в «Реале».