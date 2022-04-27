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Сегодня, 20:22

Магуайр из-за травмы колена может пропустить остаток сезона «МЮ»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может досрочно завершить сезон.

Как сообщает Daily Mail, из-за травмы колена 29-летний футболист может пропустить несколько недель и, как следствие, не принять участия в оставшихся четырех матчах чемпионата Англии.

Ранее главный тренер команды Ральф Рангник высказался о состоянии Магуайра.

«Харри не сможет принять участия в игре с «Челси», у него проблемы с коленом. Ничего серьезного. Но он не тренировался ни вчера, ни сегодня», — заявил Рангник.

«МЮ» осталось сыграть в АПО с «Челси», «Брентфордом», «Брайтоном» и «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне Магуайр сыграл за команду 35 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка в 34 играх.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10759161/Man-United-captain-Harry-Maguire-miss-rest-season-suffering-knee-injury.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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3
 Челси 32 19 8 5 67-27 65
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
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 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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МЮ – Челси
 - : -
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
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Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 16:00
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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
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Эзри Конса

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Астон Вилла

 26 1 4
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 22 1 8
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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