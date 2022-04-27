Магуайр из-за травмы колена может пропустить остаток сезона «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может досрочно завершить сезон.

Как сообщает Daily Mail, из-за травмы колена 29-летний футболист может пропустить несколько недель и, как следствие, не принять участия в оставшихся четырех матчах чемпионата Англии.

Ранее главный тренер команды Ральф Рангник высказался о состоянии Магуайра.

«Харри не сможет принять участия в игре с «Челси», у него проблемы с коленом. Ничего серьезного. Но он не тренировался ни вчера, ни сегодня», — заявил Рангник.

«МЮ» осталось сыграть в АПО с «Челси», «Брентфордом», «Брайтоном» и «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне Магуайр сыграл за команду 35 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка в 34 играх.