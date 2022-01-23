Тухель: «Челси» должен показать свой лучший футбол в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

«Результаты в последних играх были хорошими, и нам нужно сделать все, чтобы эта встреча сложилась так же, — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси». — Мы встречаемся с «Тоттенхэмом» в третий раз за короткий отрезок времени, и это не типичная ситуация, поэтому думаю, они более или менее знают, как играем мы, а мы знаем, как играют они, и только от нас зависит, получится добиться результата или нет«.

По словам тренера, победа над «Тоттенхэмом» победил в двух встречах Кубка лиги придаст «Челси» уверенности.

«Это не вопрос преимущества или философии. Это вопрос отдачи, и «Челси» должен показать свой лучший футбол в матче с «Тоттенхэмом»», — сказал он.

Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 23 января. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.