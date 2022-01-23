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Сегодня, 10:10

Тухель: «Челси» должен показать свой лучший футбол в матче с «Тоттенхэмом»

Томас Тухель высказался о предстоящей встрече с «Тоттенхэмом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

«Результаты в последних играх были хорошими, и нам нужно сделать все, чтобы эта встреча сложилась так же, — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси». — Мы встречаемся с «Тоттенхэмом» в третий раз за короткий отрезок времени, и это не типичная ситуация, поэтому думаю, они более или менее знают, как играем мы, а мы знаем, как играют они, и только от нас зависит, получится добиться результата или нет«.

По словам тренера, победа над «Тоттенхэмом» победил в двух встречах Кубка лиги придаст «Челси» уверенности.

«Это не вопрос преимущества или философии. Это вопрос отдачи, и «Челси» должен показать свой лучший футбол в матче с «Тоттенхэмом»», — сказал он.

Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 23 января. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Томас Тухель
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
7
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 23:00
Уотфорд – Норвич
 0 : 3
22.01 15:30
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 1
22.01 18:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 2
22.01 18:00
Лидс – Ньюкасл
 0 : 1
22.01 18:00
МЮ – Вест Хэм
 1 : 0
22.01 20:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 1 : 1
23.01 17:00
Арсенал – Бернли
 - : -
23.01 17:00
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
23.01 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
23.01 19:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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