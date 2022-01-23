Гвардиола прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Сити» к Альваресу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Ривер Плейт» Хулиану Альваресу.

«У меня нет никакой информации от клуба, ничего. Ни единого слова. Я ничего не знаю. Повторюсь, у меня нет никакой информации», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Pep Guardiola on Juli?n ?lvarez deal for Man City: «I don't have any info from the club, anything. Not one word. I don't know anything. I don't have any info about the club». ??? #MCFC



Pep won't confirm until paperworks are signed — negotiations still ongoing on final details. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2022

21 января появилась информация, что «Манчестер Сити» предлагает 16 миллионов евро, чтобы подписать аргентинского нападающего и «Ривер Плейт» готов принять это предложение.

В минувшем сезоне в чемпионате Аргентины 21-летний футболист сыграл 21 матч, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач.