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Трой Дини: «Возможно, на следующей неделе вернусь к тренировкам с командой»

09:37

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини заявил, что готов вернуться к тренировкам с командой.

— Я всего лишь говорил, что не вернусь к тренировкам в первую же неделю, а люди решили, что я никогда не вернусь, — приводит CNN слова Дини. — Возможно, я вернусь к занятиям на следующей неделе. Постоянно контактирую со всеми футболистами и руководством «Уотфорда». Недавно говорил с главным врачом правительства, он вселил в меня уверенность в том, что сделает все возможное, чтобы игроки получали необходимую информацию. Риск для футболистов сведется к минимуму.

Ранее Дини заявлял, что отказывается возвращаться к тренировкам на клубной базе «Уотфорда», поскольку опасается заразить своих близких коронавирусом.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 267 240 случаев заражения коронавирусом. В стране зафиксировано 37 460 летальных исходов.

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