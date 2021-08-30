Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Трой Дини покидает «Уотфорд» после 11 лет в клубе

20:39
Трой Дини. Фото ФК «Спартак»
Трой Дини. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Нападающий Трой Дини покидает «Уотфорд». Контракт капитана команды с клубом истекал следующим летом, но «Уотфорд» согласился бесплатно отпустить футболиста, с которым не планировалось продлевать соглашение, сообщате сайт команды.

По информации Sky Sports, основным претендентом на 33-летнего форварда является «Бирмингем».

Дини провел в «Уотфорде» 11 лет и сыграл за клуб более 400 матчей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Дзюба получает в «Зените» 348 миллионов рублей в год, звезды российского пляжного футбола — 1,2 миллиона
Российский триатлонист Брюханков сдал положительный тест
Возвращение Роналду создаст кучу проблем «МЮ». И только сам Криштиану способен решить их
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд