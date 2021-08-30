Трой Дини покидает «Уотфорд» после 11 лет в клубе
20:39
Нападающий Трой Дини покидает «Уотфорд». Контракт капитана команды с клубом истекал следующим летом, но «Уотфорд» согласился бесплатно отпустить футболиста, с которым не планировалось продлевать соглашение, сообщате сайт команды.
По информации Sky Sports, основным претендентом на 33-летнего форварда является «Бирмингем».
Дини провел в «Уотфорде» 11 лет и сыграл за клуб более 400 матчей.
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