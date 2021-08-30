Защитник Кабак продолжит карьеру в «Норвиче»

Защитник «Шальке» Озак Кабак перешел в «Норвич». Англиский клуб арендовал 21-летнего футболиста на сезон, сообщает сайт «канареек».

Следующим летом клуб может выкупить контракт игрока у немецкой команды.

Кабак в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Ливерпуль», где во второй части сезона отыграл в АПЛ девять матчей и получил три желтые карточки. Англичане по итогам решили не выкупать права на защитника, отправив его обратно в «Шальке».