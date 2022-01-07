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Триппьер стал первым приобретением «Ньюкасла» при саудовских владельцах

11:30
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«Ньюкасл» объявил о трансфере защитника «Атлетико» и сборной Англии Кирана Триппьера.

31-летний англичанин подписал контракт с «Ньюкаслом» на два с половиной года.

Таким образом, Триппьер стал первым приобретением английского клуба при саудовских владельцах.

После 19 игр в чемпионате Англии «Ньюкасл» набрал 11 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NUFC/status/1479363748347494400

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Карен Саркисян все материалы автора

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