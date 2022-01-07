Триппьер стал первым приобретением «Ньюкасла» при саудовских владельцах
11:30
«Ньюкасл» объявил о трансфере защитника «Атлетико» и сборной Англии Кирана Триппьера.
31-летний англичанин подписал контракт с «Ньюкаслом» на два с половиной года.
Таким образом, Триппьер стал первым приобретением английского клуба при саудовских владельцах.
После 19 игр в чемпионате Англии «Ньюкасл» набрал 11 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю