Махрез тайно женился на молодой модели

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез женился на модели Тэйлор Уорд, утверждает The Sun. Свадьба футболиста и 23-летней модели прошла тайно.

По данным источника, церемония прошла в традиционном мусульманском стиле. Пара проведет еще одну церемонию в Великобритании, чтобы брак считался законным в этой стране.

О помолвке Махрез и Уорд сообщили в июне 2021 года.Футболист подарил девушке дорогое кольцо стоимостью около 480 тысяч евро.