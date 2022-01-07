Махрез тайно женился на молодой модели
10:07
Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез женился на модели Тэйлор Уорд, утверждает The Sun. Свадьба футболиста и 23-летней модели прошла тайно.
По данным источника, церемония прошла в традиционном мусульманском стиле. Пара проведет еще одну церемонию в Великобритании, чтобы брак считался законным в этой стране.
О помолвке Махрез и Уорд сообщили в июне 2021 года.Футболист подарил девушке дорогое кольцо стоимостью около 480 тысяч евро.
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