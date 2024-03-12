Триппьер рассказал, что зимой им интересовалась «Бавария»

Защитник «Ньюкасла» Кевин Триппьер рассказал о несостоявшемся трансфере в «Баварию» в зимнее трансферное окно. Он заявил, что был шокирован, впервые услышав эту новость.

«Я созвонился с менеджером — он знает о моих обязательствах перед «Ньюкаслом». Я не пытался уйти из клуба силой. Владельцы знают, насколько я привержен. Мне писал Гарри Кейн, но это было не то, что мне было нужно. Но я воспринял желание «Баварии» подписать меня как комплимент. Кейн подшучивал — говорил, что в Мюнхене теплее, чем в Ньюкасле», — цитирует Триппьера Chronicle Live.

Триппьер выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник сделал 11 результативных передач и забил 1 гол в 36 матчах за английскую команду во всех турнирах.