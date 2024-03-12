Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:27

Триппьер рассказал, что зимой им интересовалась «Бавария»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ньюкасла» Кевин Триппьер рассказал о несостоявшемся трансфере в «Баварию» в зимнее трансферное окно. Он заявил, что был шокирован, впервые услышав эту новость.

«Я созвонился с менеджером — он знает о моих обязательствах перед «Ньюкаслом». Я не пытался уйти из клуба силой. Владельцы знают, насколько я привержен. Мне писал Гарри Кейн, но это было не то, что мне было нужно. Но я воспринял желание «Баварии» подписать меня как комплимент. Кейн подшучивал — говорил, что в Мюнхене теплее, чем в Ньюкасле», — цитирует Триппьера Chronicle Live.

Триппьер выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник сделал 11 результативных передач и забил 1 гол в 36 матчах за английскую команду во всех турнирах.

ФК Бавария
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Читайте также
Слуцкий стартовал в чемпионате Китая с двух побед
Экс-боец UFC Соннен обвинил Леброна Джеймса в применении допинга
В США в авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж
«Известия» вручили SHAMAN мяч сборной России по художественной гимнастике
FT сообщила о планируемой ЕС передаче Киеву прибыли с замороженных активов РФ
Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» дома победил «Ньюкасл»

Дайер мотивирован играть за сборную Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 28 17 4 7 59-41 55
5
 Тоттенхэм 27 16 5 6 59-39 53
6
 МЮ 28 15 2 11 39-39 47
7
 Вест Хэм 28 12 7 9 45-49 43
8
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
9
 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42-44 41
10
 Ньюкасл 28 12 4 12 59-48 40
11
 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12
 Фулхэм 28 10 5 13 40-44 35
13
 Борнмут 27 8 8 11 37-49 32
14
 Кр. Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
15
 Брентфорд 28 7 5 16 40-52 26
16
 Эвертон 28 8 7 13 29-39 25
17
 Нот. Форест 28 6 6 16 34-50 24
18
 Лутон Таун 27 5 6 16 38-55 21
19
 Бернли 28 3 5 20 27-62 14
20
 Шеффилд Юн. 28 3 5 20 24-74 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.03 15:30
МЮ – Эвертон
 2 : 0
9.03 18:00
Борнмут – Шеффилд Юн.
 2 : 2
9.03 18:00
Кр. Пэлас – Лутон Таун
 1 : 1
9.03 18:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 2 : 1
9.03 20:30
Арсенал – Брентфорд
 2 : 1
10.03 16:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 0 : 4
10.03 17:00
Брайтон – Нот. Форест
 1 : 0
10.03 17:00
Вест Хэм – Бернли
 2 : 2
10.03 18:45
Ливерпуль – Ман. Сити
 1 : 1
11.03 23:00
Челси – Ньюкасл
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 19 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости