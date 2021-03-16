Тренер «Вулверхэмптона» сообщил, что Руй Патрисиу в порядке

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Руя Патрисиу. Он отметил, что португалец в порядке.

«Мы только что узнали, он в порядке, — цитирует специалиста ВВС 16 марта. — Он столкнулся головой с коленом Конора Коади. Мы говорили с ним, он в порядке. Все эти ситуации, когда речь идет о голове, заставляют нас волноваться. Он в порядке, он восстановится».

После травмы врачи долгое время оказывали помощь вратарю, после чего его унесли на носилках. 33-летний португалец в текущем сезоне провел 29 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах.