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Тренер «Вулверхэмптона» сообщил, что Руй Патрисиу в порядке

01:34
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Руя Патрисиу. Он отметил, что португалец в порядке.

«Мы только что узнали, он в порядке, — цитирует специалиста ВВС 16 марта. — Он столкнулся головой с коленом Конора Коади. Мы говорили с ним, он в порядке. Все эти ситуации, когда речь идет о голове, заставляют нас волноваться. Он в порядке, он восстановится».

После травмы врачи долгое время оказывали помощь вратарю, после чего его унесли на носилках. 33-летний португалец в текущем сезоне провел 29 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах.

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