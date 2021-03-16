Клопп прокомментировал ситуацию с травмой Руя Патрисиу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 28-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:0) дал комментарий по ситуации с травмой голкипера соперников Руя Патрисиу. Футболист травмировался после столкновения с партнером по команде Конором Коади.

«Это была ужасная ситуация, — цитирует Клоппа ВВС 16 марта. — Я говорил с представителями «Вулверхэмптона», они настроены скорее оптимистично. Это был настоящий шок».

Главный тренер «Вулвз» Нуну Эшпириту Санту ранее сообщил, что Руй Патрисиу в порядке. 33-летний португалец в текущем сезоне провел 29 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах.