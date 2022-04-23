Артета оценил акцию болельщиков «Ливерпуля» в поддержку Роналду

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об акции болельщиков «Ливерпуля» в поддержку нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время матча 30-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).

«Не думаю, что я имею право говорить об этом, — приводит слова Артеты Football.London. — Если вы не испытали подобное, то, вероятно, не сможете понять ту боль, которую чувствовал человек. Однако то, что произошло на «Энфилде», было исключительным«.

По словам тренера, что спорт должен быть средством для объединения людей.

«Этого единства иногда не хватает. Приятно работать в АПЛ с клубами и людьми, которые способны на такие жесты», — сказал он.

Напомним, что на седьмой минуте прошедшей встречи между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (4:0) болельщики аплодисментами почтили память умершего новорожденного сына 37-летнего португальца.

18 апреля Роналду в социальных сетях сообщил о смерти сына при рождении. Нападающий, пропустивший игру против «Ливерпуля» вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» .