Магуайр не планирует покидать «МЮ», несмотря на угрозы

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр сказал своим близким и родственникам, что не покинет команду, несмотря на недавнюю угрозу взрыва его дома.

«Такими угрозами Гарри не будет вытеснен из «МЮ». Для него в приоритете всегда будет безопасность семьи, но он также силен характером, чтобы справиться с этим. Похоже, это дело рук какого-то трусливого фаната», — сказал The Sun источник, близкий к Магуайру.