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«Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд» и вышел на первое место в чемпионате Англии

17:55
Сон Хын Мин празднует гол. Фото АПЛ
Сон Хын Мин празднует гол. Фото АПЛ
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«Тоттенхэм» победил «Уотфорд» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Англии.

Единственный мяч на 42-й минуте забил Сон Хын Мин. «Шпоры» набрали девять очков и вышли на первое место. Только им удалось выиграть стартовые три матча. У «Уотфорда» три очка и 12-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Тоттенхэм» — «Уотфорд» — 1:0 (1:0)

Тоттенхэм — Уотфорд

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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