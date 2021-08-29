«Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд» и вышел на первое место в чемпионате Англии
17:55
«Тоттенхэм» победил «Уотфорд» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Англии.
Единственный мяч на 42-й минуте забил Сон Хын Мин. «Шпоры» набрали девять очков и вышли на первое место. Только им удалось выиграть стартовые три матча. У «Уотфорда» три очка и 12-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
3-й тур
«Тоттенхэм» — «Уотфорд» — 1:0 (1:0)
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