«Тоттенхэм» согласовал с «Вулверхэмптоном» условия трансфера Траоре
«Тоттенхэм» согласовал с «Вулверхэмптоном» условия трансфера полузащитника Траоре
«Тоттенхэм» близок к завершению сделки по трансферу полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Лондонский клуб возьмет игрока в аренду до конца сезона, а потом выкупит контракт, сообщает The Athletic.
«Шпоры» согласовали с 25-летним испанцем контракт до 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Траоре в 28 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей в АПЛ и забил один гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.01
|23:00
|
Брайтон – Челси
|1 : 1
|8.02
|22:45
|
Вест Хэм – Уотфорд
|- : -
|8.02
|22:45
|
Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|8.02
|23:00
|
Бернли – МЮ
|- : -
|9.02
|22:45
|
Норвич – Кр. Пэлас
|- : -
|9.02
|22:45
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|9.02
|22:45
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|9.02
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|- : -
|10.02
|22:45
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|- : -
|10.02
|22:45
|
Ливерпуль – Лестер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
Новости