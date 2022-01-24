«Тоттенхэм» согласовал с «Вулверхэмптоном» условия трансфера Траоре

«Тоттенхэм» близок к завершению сделки по трансферу полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Лондонский клуб возьмет игрока в аренду до конца сезона, а потом выкупит контракт, сообщает The Athletic.

«Шпоры» согласовали с 25-летним испанцем контракт до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Траоре в 28 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей в АПЛ и забил один гол.