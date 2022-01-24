Хадсон-Одои оценил гол Зиеша в матче АПЛ с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои прокомментировал эффектный гол одноклубника Хакима Зиеша в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).

Футболист забил ударом из-за штрафной в начале второго тайма. Голевой пас отдал Хадсон-Одои.

«Не говорите ему, но в этом гол есть моя большая заслуга! Но я рад за него, это был невероятный гол. Я сказал ему, что как только он ударил, я понял, что он попадет. Я был уверен. Рад за Хакима, он заслужил этот мяч своей игрой», — цитирует Хадсона-Одои сайт «Челси».

«Челси» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице.