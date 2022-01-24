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Лингард не хочет переходить в «Ньюкасл» на постоянной основе

Лингард готов перейти в «Ньюкасл» только на правах аренды
Виктория Кравченко

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не хочет переходить в «Ньюкасл» на постоянной основе, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, футболист хочет выступать в другом клубе только на правах аренды. А в конце сезона, когда истекает его контракт с «МЮ», определиться с командой, в которой он хотел бы играть на долгосрочной основе.

Контракт Лингарда с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года. В конце сезона он станет свободным агентом. Трансферная стоимость — 20 миллионов евро. В этом сезоне Лингард сыграл в 14 матчах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

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Диогу Жота

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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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