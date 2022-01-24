Лингард готов перейти в «Ньюкасл» только на правах аренды

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не хочет переходить в «Ньюкасл» на постоянной основе, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, футболист хочет выступать в другом клубе только на правах аренды. А в конце сезона, когда истекает его контракт с «МЮ», определиться с командой, в которой он хотел бы играть на долгосрочной основе.