«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с Дайером

«Тоттенхэм» начал переговоры по продлению контракта с защитником Эриком Дайером, сообщает журналист Николо Скира.

Нынешнее соглашение с 29-летним англичанином действует до конца июня 2024 года.

Дайер выступает за «Тоттенхэм» с июля 2014 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 30 матчах за «шпор».