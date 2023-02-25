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Сегодня, 02:09

Каземиру считает, что матчи в АПЛ сложнее, чем в ла лиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Каземиру.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиру сравнил уровни чемпионатов Англии и Испании. Бразилец прошлым летом перебрался в АПЛ из «Реала».

«Честно говоря, здесь все иначе. Особенно из-за разных обстоятельств, таких как интенсивность игр в Англии. Я не пытаюсь недооценивать ла лигу, но матчи в АПЛ гораздо сложнее, здесь больше переходов из обороны в атаку. В Испании обычно предпочитают тики-таку, как это там называют. Здесь же больше атакующих комбинаций. Каждая лига имеет свои качества и особенности. Я знаю, что у каждой есть свои особенности, и уважаю обе лиги. Но самое главное, чтобы игроки как можно быстрее адаптировались», — цитирует пресс-служба клуба Каземиру.

В этом сезоне 31-летний бразилец сыграл 17 матчей в чемпионате Англии, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
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 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 24 13 3 8 44-35 42
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
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 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
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 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
14
 Лестер 23 7 3 13 36-41 24
15
 Вулверхэмптон 24 6 6 12 18-33 24
16
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18
 Вест Хэм 23 5 5 13 19-29 20
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 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
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Фулхэм – Вулверхэмптон
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Ньюкасл – Брайтон
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 - : -
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 - : -
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
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Борнмут – Ман. Сити
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Кр. Пэлас – Ливерпуль
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Тоттенхэм – Челси
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МЮ – Брентфорд
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

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Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 22 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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