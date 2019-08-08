"Тоттенхэм" подписал 19-летнего полузащитника "Фулхэма" Сессеньона

"Тоттенхэм" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника "Фулхэма" Райана Сессеньона. Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до 2025 года.

В рамках сделки в "Фулхэм" отправился полузащитник Джошуа Онома.

Райан будет выступать за лондонский клуб под 19-м номером. Он является воспитанником "Фулхэма" и играл за основной состав с 2016 года. За это время он провел 120 матчей и забил 25 мячей.