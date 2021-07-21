«Тоттенхэм» планирует обменять Ламелу на 20-летнего форварда «Севильи»
Нападающий «Севильи» Бриан Хиль близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.
По информации источника, «шпоры» готовы заплатить за 20-летнего испанца 21,6 миллиона фунтов и включить в сделку форварда Эрика Ламелу. Сообщается, что стороны близки к соглашению. В случае, если сделка будет заключена, Ламела подпишет контракт с «Севильей» на три года.
В сезоне-2020/21 Хиль выступал за «Эйбар» на правах аренды из «Севильи». На его счету 4 гола и 4 результативных передачи в 30 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11661/12359816/tottenham-transfer-news-bryan-gil-close-to-joining-spurs-from-sevilla-with-erik-lamela-set-to-join-spanish-side
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