«Тоттенхэм» планирует обменять Ламелу на 20-летнего форварда «Севильи»

Нападающий «Севильи» Бриан Хиль близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

По информации источника, «шпоры» готовы заплатить за 20-летнего испанца 21,6 миллиона фунтов и включить в сделку форварда Эрика Ламелу. Сообщается, что стороны близки к соглашению. В случае, если сделка будет заключена, Ламела подпишет контракт с «Севильей» на три года.

В сезоне-2020/21 Хиль выступал за «Эйбар» на правах аренды из «Севильи». На его счету 4 гола и 4 результативных передачи в 30 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов фунтов.