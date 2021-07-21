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Форвард «Байера» Грэй пройдет пройдет медосмотр для перехода в «Эвертон»

06:26
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Нападающий «Байера» Демарэй Грэй близок к возвращению в чемпионат Англии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 25-летний англичанин в ближайшее время пройдет медицинское обследование для завершения перехода в «Эвертон». Сообщается, что «ириски» заплатят за футболиста 1,5 миллиона фунтов.

Грэй перешел в «Байер» зимой 2021 года из «Лестера» за 1,8 миллиона фунтов. Футболист провел 10 матчей за команду из Леверкузена, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,2 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11671/12359474/everton-transfer-news-demarai-gray-set-to-undergo-medical-at-finch-farm-ahead-of-move-from-bayer-leverkusen

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Иван Торопцев все материалы автора

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