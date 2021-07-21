Форвард «Байера» Грэй пройдет пройдет медосмотр для перехода в «Эвертон»

Нападающий «Байера» Демарэй Грэй близок к возвращению в чемпионат Англии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 25-летний англичанин в ближайшее время пройдет медицинское обследование для завершения перехода в «Эвертон». Сообщается, что «ириски» заплатят за футболиста 1,5 миллиона фунтов.

Грэй перешел в «Байер» зимой 2021 года из «Лестера» за 1,8 миллиона фунтов. Футболист провел 10 матчей за команду из Леверкузена, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,2 миллиона фунтов.