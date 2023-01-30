«Тоттенхэм» нашел замену Кейну в «Интере»

«Тоттенхэм» считает, что форвард «Интера» Ромелу Лукаку может стать альтернативной заменой Гарри Кейну, сообщает Fichajes. Права на игрока принадлежат «Челси».

По данным источника, сам Кейн хотел бы остаться в лондонском клубе, но если он решит покинуть команду, «шпоры» задумаются о покупке бельгийца.