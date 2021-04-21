Английская футбольная лига поприветствовала решение топ-клубов АПЛ отказаться от участия в Суперлиге

Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте опубликовала заявление о выходе шести клубов АПЛ из Суперлиги.

«EFL приветствует решение шести команд АПЛ отказаться от участия в Суперлиге. В связи с широкой оппозицией внутри страны и за рубежом, в том числе со стороны EFL, эти вызывающие разногласие предложения поставили под угрозу спортивные принципы футбольной пирамиды, которую наши члены-основатели разработали более века назад.

По всему миру люди внутри и вне игры высказывались, когда это было важно. EFL воодушевлен откликом и по-прежнему гордится тем, что является частью единой футбольной системы, которая способствует открытому соревнованию, дает каждому шанс мечтать и продолжает вдохновлять поколения молодых людей в сообществах, откуда наши клубы получили свое название.

Мысль ясна, что пирамиду нужно защищать прежде всего. Европейская Суперлига потерпела неудачу отчасти из-за модели искаженного и несправедливого финансового распределения, критики, которая также может быть направлена ??на текущую финансовую модель в нашей собственной внутренней игре.

EFL надеется, что такой же энтузиазм может быть немедленно направлен на достижение соответствующих и столь необходимых изменений в распределении доходов в наших национальных лигах, и мы будем работать со всеми сторонами, чтобы продвигать эту реформу.

Реформы также должны учитывать реструктуризацию Лиги чемпионов, которая представляет собой реальную угрозу для наших соревнований, включая Кубок лиги, который обеспечивает жизненно важный доход клубам EFL и является питательной средой для звезд будущего", — говорится в сообщении.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».