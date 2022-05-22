«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Айнтрахта» Костичем

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» Филипом Костичем, сообщает Daily Express.

По данным источника, скауты английского клуба следили за 29-летним сербом во второй половине сезона. «Шпоры» готовят предложение по футболисту в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Костич забил 7 голов и отдал 15 результативных передач в 43 матчах за «Айнтрахт». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.