«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Айнтрахта» Костичем
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» Филипом Костичем, сообщает Daily Express.
По данным источника, скауты английского клуба следили за 29-летним сербом во второй половине сезона. «Шпоры» готовят предложение по футболисту в летнее трансферное окно.
В сезоне-2021/22 Костич забил 7 голов и отдал 15 результативных передач в 43 матчах за «Айнтрахт». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|6
|3
|96-24
|90
|
2
|Ливерпуль
|37
|27
|8
|2
|91-25
|89
|
3
|Челси
|37
|20
|11
|6
|74-32
|71
|
4
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64-40
|68
|
5
|Арсенал
|37
|21
|3
|13
|56-47
|66
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|37
|16
|8
|13
|59-48
|56
|
8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37-40
|51
|
9
|Лестер
|37
|13
|10
|14
|58-58
|49
|
10
|Брайтон
|37
|11
|15
|11
|39-43
|48
|
11
|Ньюкасл
|37
|12
|10
|15
|42-61
|46
|
12
|Брентфорд
|37
|13
|7
|17
|47-54
|46
|
13
|Астон Вилла
|37
|13
|6
|18
|50-51
|45
|
14
|Кр. Пэлас
|37
|10
|15
|12
|49-46
|45
|
15
|Саутгемптон
|37
|9
|13
|15
|42-63
|40
|
16
|Эвертон
|37
|11
|6
|20
|42-61
|39
|
17
|Лидс
|37
|8
|11
|18
|40-78
|35
|
18
|Бернли
|37
|7
|14
|16
|33-51
|35
|
19
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33-75
|23
|
20
|Норвич
|37
|5
|7
|25
|23-79
|22
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|22.05
|18:00
|
Бернли – Ньюкасл
|- : -
|22.05
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|22.05
|18:00
|
Брентфорд – Лидс
|- : -
|22.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|22.05
|18:00
|
Лестер – Саутгемптон
|- : -
|22.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|22.05
|18:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|22.05
|18:00
|
Норвич – Тоттенхэм
|- : -
|22.05
|18:00
|
Челси – Уотфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|26
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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