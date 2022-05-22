Хосеп Гвардиола восхитился игроками «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об игроках своей команды.
«Я никто без моих невероятных игроков. Без них нет ни тактики, ни идей. Самое важное для команды — футболисты высочайшего уровня. Всегда, когда меня хвалят, я не верю ни на секунду. Я очень подозрительный.
За успехами команды стоят игроки. Мы показываем хорошие результаты, когда полностью стараемся придерживаться одной идеи, но мои идеи не более особенные, чем идеи других тренеров», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
После 37 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 90 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на один балл. В последнем, 38 туре, «горожане» примут «Астон Виллу», а «красные» — «Вулверхэмптон». Оба матча состоятся 22 мая и начнутся в 18.00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|6
|3
|96-24
|90
|
2
|Ливерпуль
|37
|27
|8
|2
|91-25
|89
|
3
|Челси
|37
|20
|11
|6
|74-32
|71
|
4
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64-40
|68
|
5
|Арсенал
|37
|21
|3
|13
|56-47
|66
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|37
|16
|8
|13
|59-48
|56
|
8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37-40
|51
|
9
|Лестер
|37
|13
|10
|14
|58-58
|49
|
10
|Брайтон
|37
|11
|15
|11
|39-43
|48
|
11
|Ньюкасл
|37
|12
|10
|15
|42-61
|46
|
12
|Брентфорд
|37
|13
|7
|17
|47-54
|46
|
13
|Астон Вилла
|37
|13
|6
|18
|50-51
|45
|
14
|Кр. Пэлас
|37
|10
|15
|12
|49-46
|45
|
15
|Саутгемптон
|37
|9
|13
|15
|42-63
|40
|
16
|Эвертон
|37
|11
|6
|20
|42-61
|39
|
17
|Лидс
|37
|8
|11
|18
|40-78
|35
|
18
|Бернли
|37
|7
|14
|16
|33-51
|35
|
19
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33-75
|23
|
20
|Норвич
|37
|5
|7
|25
|23-79
|22
|22.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|22.05
|18:00
|
Бернли – Ньюкасл
|- : -
|22.05
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|22.05
|18:00
|
Брентфорд – Лидс
|- : -
|22.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|22.05
|18:00
|
Лестер – Саутгемптон
|- : -
|22.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|22.05
|18:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|22.05
|18:00
|
Норвич – Тоттенхэм
|- : -
|22.05
|18:00
|
Челси – Уотфорд
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|26
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7