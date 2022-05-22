Хосеп Гвардиола восхитился игроками «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об игроках своей команды.

«Я никто без моих невероятных игроков. Без них нет ни тактики, ни идей. Самое важное для команды — футболисты высочайшего уровня. Всегда, когда меня хвалят, я не верю ни на секунду. Я очень подозрительный.

За успехами команды стоят игроки. Мы показываем хорошие результаты, когда полностью стараемся придерживаться одной идеи, но мои идеи не более особенные, чем идеи других тренеров», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

После 37 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 90 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на один балл. В последнем, 38 туре, «горожане» примут «Астон Виллу», а «красные» — «Вулверхэмптон». Оба матча состоятся 22 мая и начнутся в 18.00 по московскому времени.