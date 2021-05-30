«Тоттенхэм» интересуется игроком «Манчестер Сити» Жезусом

«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Габриэлом Жезусом, сообщает The Daily Star.

По данным источника, «Сити» отпустит игрока примерно за 82 миллиона евро. «Горожане» готовы рассмотреть обмен нападающего на футболиста «шпор» Гарри Кейна.

Контракт Жезуса с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне 24-летний игрок провел за 43 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.