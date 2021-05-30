Почеттино сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сообщил руководству клуба о желании уйти, сообщает 30 мая Daily Mail.

Ранее стало известно, что 49-летний специалист может снова возглавить «Тоттенхэм». Руководство «шпор» хочет вернуть Почеттино из-за возможного ухода Гарри Кейна, который может изменить свое решению в случае возвращения аргентинца.

Почеттино работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

В сезоне-2020/21 «ПСЖ» под руководством Почеттино занял 2-е место в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов вылетел в полуфинале от «Манчестер Сити».