Почеттино сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сообщил руководству клуба о желании уйти, сообщает 30 мая Daily Mail.
Ранее стало известно, что 49-летний специалист может снова возглавить «Тоттенхэм». Руководство «шпор» хочет вернуть Почеттино из-за возможного ухода Гарри Кейна, который может изменить свое решению в случае возвращения аргентинца.
Почеттино работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.
В сезоне-2020/21 «ПСЖ» под руководством Почеттино занял 2-е место в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов вылетел в полуфинале от «Манчестер Сити».
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9634341/Mauricio-Pochettino-informed-Paris-Saint-Germain-desire-leave.html
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