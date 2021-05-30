35-летний голкипер Хитон вернется в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Томас Хитон подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед». На следующей неделе он пройдет медобследование, после чего с ним будет подписано соглашение до 2023 года с опцией продления еще на сезон, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

С 2005 по 2010 годы Хитон находился в системе «МЮ», но за основную команду не играл.

Прошедший сезон 35-летний голкипер отыграл в «Астон Вилле».