«Тоттенхэм» близок к подписанию вратаря «Вест Бромвича» Джонстона
«Тоттенхэм» близок к подписанию голкипера «Вест Бромвича» Сэма Джонстона.
Как сообщает Mirror, после того, как «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения 29-летнего игрока, для «шпор» открылся путь к осуществлению бесплатного трансфера.
Контракт вратаря с «Вест Бромвичем» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает Джонстона в восемь миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионшипа футболист провел за клуб 36 матчей, из них 15 — всухую.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|35
|25
|8
|2
|87-23
|83
|
2
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
3
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70-31
|67
|
4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|
5
|Тоттенхэм
|35
|19
|5
|11
|60-40
|62
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
11
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
13
|Астон Вилла
|34
|13
|4
|17
|47-47
|43
|
14
|Лестер
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Лидс
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|
17
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|
19
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32-70
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.05
|17:00
|
Бернли – Астон Вилла
|1 : 3
|7.05
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 0
|7.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Уотфорд
|1 : 0
|7.05
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|2 : 2
|7.05
|19:30
|
Брайтон – МЮ
|4 : 0
|7.05
|21:45
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|1 : 1
|8.05
|16:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|8.05
|16:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|8.05
|16:00
|
Норвич – Вест Хэм
|- : -
|8.05
|18:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|27
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|23
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
Новости