«Тоттенхэм» близок к подписанию вратаря «Вест Бромвича» Джонстона

«Тоттенхэм» близок к подписанию голкипера «Вест Бромвича» Сэма Джонстона.

Как сообщает Mirror, после того, как «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения 29-летнего игрока, для «шпор» открылся путь к осуществлению бесплатного трансфера.

Контракт вратаря с «Вест Бромвичем» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает Джонстона в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионшипа футболист провел за клуб 36 матчей, из них 15 — всухую.