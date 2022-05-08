Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от «Брайтона» (0:4) в матче 36-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).

«Результат обо всем говорит, — приводит слова Бруну Daily Mail. — «Манчестер Юнайтед» сыграл недостаточно хорошо. «Брайтон» переиграл нас. У соперника всегда были варианты, они лучше прессинговали и заслужили победу. Практически все складывалось не так, как нужно. Это относится и к качеству футбола, и к характеру команды. Мы заслуженно находимся там, где находимся. Нам должно быть стыдно, потому что мы сыграли недостаточно хорошо и должны играть гораздо лучше«.

Также полузащитник отреагировал на кричалки болельщиков о том, что игроки «Манчестер Юнайтед» не заслуживают носить футболку клуба.

«Я это принимаю. То, как я сыграл с «Брайтоном» — этого недостаточно для того, чтобы носить футболку «МЮ», — сказал он.

После 36 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Брайтон» с 47 баллами располагается на девятой позиции.