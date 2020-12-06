Моуринью похвалил «Арсенал» и Артету после поражения от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии. В составе «шпор» голы забили форварды Сон Хын Мин и Гарри Кейн.

«Конечно, мы очень счастливы. «Тоттенхэм» контролировал игру, будучи дисциплинированным в обороне. Сон и Гарри — их голы были потрясающими.

Во втором тайме «Арсенал» создал нам проблемы, это очень хорошая команда. Меня не волнует турнирная таблица или где они находятся, они очень хороши. Микель — очень качественный тренер.

Мы сохранили свои ворота во втором тайме, что было нашей целью. «Арсенал» очень грамотно действовал тактически, Микель умен.

Я считаю, что публика и болельщики дома наслаждаются моментом, ведь еще на одну неделю мы находимся на первом месте в АПЛ", — приводит слова Моуринью BBC Sport.