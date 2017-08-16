Тони Пулис: "Бэрри заменит Флетчера"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис заявил, что новичок команды Гарет Бэрри заменит хавбека Даррена Флетчера, который этим летом перебрался в "Стоук Сити". 36-летний англичанин во вторник подписал контракт с "дроздами".

- Этим летом мы потеряли Флетчера, и Гарет заполнит эту пустоту, - цитирует пресс-служба клуба Пулиса. - Он отличный игрок, и то, что "Эвертон" предлагал ему новый двухлетний контракт это подтверждает. Он действительно хочет играть, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним.