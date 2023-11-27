Тони Адамс заявил, что с Эмери «Арсенал» мог выиграть АПЛ в прошлом сезоне

Бывший футболист «Арсенала» Тони Адамс заявил, что Унаи Эмери мог привести команду к чемпионству в прошлом сезоне.

«Мне нравится, с какой страстью и с каким энтузиазмом работает Эмери. Я всегда говорил, что ему нужно лишь набраться опыта. Может, в прошлом сезоне «Арсеналу» не хватало ротации — игроки потеряли ритм. Думаю, команда вполне могла довести дело до чемпионства», — цитирует TalkSport Адамса.

В прошлом сезоне лондонцы, возглавляемые Микелем Артетой, долгое время лидировали в турнирной таблице, но в концовке розыгрыша уступили титул «Манчестер Сити». Эмери возглавлял «Арсенал» с 2018 по 2019 год.