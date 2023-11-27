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Тен Хаг: «Я раскритиковал команду в перерыве, потому что они думали, что «МЮ» уже победил»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:0).

«После такого начала игры мы были слишком спокойны, чувствовали себя слишком комфортно, и я раскритиковал команду в перерыве, потому что они думали, что мы уже победили. Вы не можете этого делать. Игра длится 95 минут, даже дольше. Я думаю, что было два раза по шесть минут из-за травм. Так что вы должны провести на поле 100 минут, проявлять инициативу во владении мячом и без него. Всегда», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

После этой встречи команда Эрика тен Хага поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 24 очками. У «Эвертона» 4 очка и 19-я позиция.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
Эрик тен Хаг
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Тен Хаг похвалил Фернандеша после матча «МЮ» с «Эвертоном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
6
 МЮ 13 8 0 5 16-16 24
7
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 13 4 2 7 14-20 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
Результаты / календарь
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25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 1 : 1
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 1 : 2
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 2 : 1
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 4 : 1
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 2 : 3
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 1 : 3
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 1
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 1 : 2
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 0 : 3
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

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 10
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Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

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П
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Педру Нету

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 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

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 6
Жереми Доку

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Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
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