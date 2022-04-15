«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Зальцбурга»

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Зальцбурга» и сборной Хорватии Луке Сучичу, сообщает Bild.

Укрепление центра поля будет приоритетной задачей для «Ливерпуля» на грядущее лето. На 19-летнего хавбека также претендуют «Милан» и «Ювентус».

Контракт Сучича с австрийским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.