Томас Партей сменил игровой номер в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей сменил игровой номер в клубе. Ранее футболист выступал под номером «18», теперь он будет играть под номером «5».

«Мне нравится номер «5», потому что это один из самых важных номеров в команде, к тому же, он для меня счастливый. Я играл под ним в прошлые годы, это один из лучших номеров для меня», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Партея.

Партей выступает за «Арсенал» с осени 2020 года. В сезоне-2020/21 28-летний ганец провел 33 матча за «канониров», на его счету 3 результативных передачи.