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Томас Партей сменил игровой номер в «Арсенале»

13:33
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Полузащитник «Арсенала» Томас Партей сменил игровой номер в клубе. Ранее футболист выступал под номером «18», теперь он будет играть под номером «5».

«Мне нравится номер «5», потому что это один из самых важных номеров в команде, к тому же, он для меня счастливый. Я играл под ним в прошлые годы, это один из лучших номеров для меня», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Партея.

Партей выступает за «Арсенал» с осени 2020 года. В сезоне-2020/21 28-летний ганец провел 33 матча за «канониров», на его счету 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/thomas-partey-wear-no-5-shirt

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Иван Торопцев все материалы автора

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