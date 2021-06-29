Томас Партей сменил игровой номер в «Арсенале»
13:33
Полузащитник «Арсенала» Томас Партей сменил игровой номер в клубе. Ранее футболист выступал под номером «18», теперь он будет играть под номером «5».
«Мне нравится номер «5», потому что это один из самых важных номеров в команде, к тому же, он для меня счастливый. Я играл под ним в прошлые годы, это один из лучших номеров для меня», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Партея.
Time to freshen things up ?#TP5 | @Thomaspartey22— Arsenal (@Arsenal) June 29, 2021
Партей выступает за «Арсенал» с осени 2020 года. В сезоне-2020/21 28-летний ганец провел 33 матча за «канониров», на его счету 3 результативных передачи.
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