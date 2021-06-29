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Виейра может возглавить «Кристал Пэлас»

14:59
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Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Патрик Виейра может возглавить «Кристал Пэлас», утверждает L'Equipe.

По данным источника, английский клуб пригласил специалиста на пост главного тренера. Виейра также вел переговоры с «Лиллем».

Последним местом работы 45-летнего тренера была «Ницца». Он руководил командой с лета 2018 по зиму 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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