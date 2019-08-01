"Только через несколько лет станет понятно, получилось у него или нет". Моуринью - о перспективах Лэмпарда в "Челси"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью заявил, что не готов давать гарантированные прогнозы относительно будущего Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера "Челси".

- Знаете, время покажет, - сказал в интервью Sky Sports Моуринью. - Только время. Мне было бы приятно и легко сказать, что он станет феноменальным менеджером, потому что я люблю его, но пока не могу этого сделать. Я чувствую, что у него есть потенциал, и он любит футбол. Желаю ему всего наилучшего, но только через несколько лет мы увидим, получилось у него или нет.

Лэмпард был назначен главным тренером "Челси" в начале июля. Контракт 41-летнего английского специалистарассчитан на три года. До этого он возглавлял "Дерби Каунти" с мая 2018-го.Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год, провел за команду больше 600 матчей и забил 211 голов, став таким образом лучшим бомбардиром клуба за всю его историю. Экс-футболист трижды становился с лондонской командой чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2009/10), четырежды обладателем Кубка страны (2007, 2009, 2010, 2012), выигрывал Лигу чемпионов (2011/2012) и Лигу Европы (2012/2013).

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