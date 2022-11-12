Тилеманс договорился о контракте с «Арсеналом»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может перейти в «Арсенал» по окончании нынешнего сезона, сообщает Voetbal Primeur.

По информации источника, 25-летний бельгиец уже согласовал контракт с лондонским клубом.

Контракт Тилеманса с «лисами» заканчивается в 2023 году и он может уйти бесплатно следующим летом. Ранее сообщалось, что бельгийцем так же интересуются «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Реал».

В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.