Тиагу Силва рад подписанию нового контракта с «Челси»

Защитник «Челси» Тиагу Силва подписал новый контракт с клубом до 2023 года. 37-летний бразилец с 2020 года выступает «синих».

«Хочу поблагодарить мою семью, руководство клуба, Марину и господина Абрамовича за эту возможность. Я буду отдавать все команде, клубу и болельщикам, которые с самого моего перехода поддерживали меня.

Приятно иметь такие отношения с болельщиками, и не только с ними, но и с игроками, сотрудниками, тренерским штабом, всем клубом. Я буду выкладываться, чтобы играть на том же уровне в самой важной лиге мира", — цитирует пресс-служба клуба Силву.

В этом сезоне бразилец сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.