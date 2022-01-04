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Тиагу Силва рад подписанию нового контракта с «Челси»

00:19
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Защитник «Челси» Тиагу Силва подписал новый контракт с клубом до 2023 года. 37-летний бразилец с 2020 года выступает «синих».

«Хочу поблагодарить мою семью, руководство клуба, Марину и господина Абрамовича за эту возможность. Я буду отдавать все команде, клубу и болельщикам, которые с самого моего перехода поддерживали меня.

Приятно иметь такие отношения с болельщиками, и не только с ними, но и с игроками, сотрудниками, тренерским штабом, всем клубом. Я буду выкладываться, чтобы играть на том же уровне в самой важной лиге мира", — цитирует пресс-служба клуба Силву.

В этом сезоне бразилец сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/01/03/thiago-silva-extends-chelsea-contract-

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Евгений Козинов все материалы автора

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